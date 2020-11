Lionel Messi võib ühe telefonikõnega vallandada Barcelona peatreeneri

Quique Setien sai olla Barcelona jalgpalliklubi peatreeneriks ainult pool aastat, kui õppis selle aja jooksul väga palju. Suurimat rahulolu tunneb mees Lionel Messiga tutvumisest nii palluri kui ka inimesena.

62-aastane Setien sai tänavu jaanuaris võimaluse istuda Barcelona peatreeneritoolile pärast seda, kui talle tegi ruumi vallandatud Ernesto Valverde. Kahjuks jäi tema aeg suurklubis lühikeseks, kuna pärast 2:8 hävingut Meistrite liiga veerandfinaalis Bayernile, tuli ka tal lahkuda. Siiski meenutab ta seda aega üsna kriitiliselt ning eriti võtab ta sõna tähtmängijat Lionel Messi kohta.

«Ma arvan, et Lionel Messi on aegade parim mängumees,» tõdes Setien Hispaania meediale, kuid tõi välja ka mõned negatiivsed kohad. «Kahjuks on teda väga keeruline treenida, kuid, kes olen mina seda muutmaks. Barcelona on sellega harjunud ja pole midagi ette võtnud.»

Argentinlase keeruline iseloom ei mõjuta inimesi ainult väljakul, vaid asi on üldiselt palju laiem. «Seda võib näha olukordades, kus seda kõige vähem ootad. Ta on väga hästi valmistunud ja teeb, mida ise soovib. Sulle näitab ta ainult head nägu ning asju, mida ta teab, et soovid näha. Ta ei räägi sisuliselt üldse probleemidest,» kostis Setien.

Sarnaselt mitme teise sporditähega, teab ka Messi oma väärtust ja seda, et tal on väga palju mõjuvõimu. Endine Barcelona peatreener Gerardo Martino on isegi öelnud, et Messi võib mistahes hetkel helistada klubi presidendile ja nõuda lootsi vallandamist. Klubi ka seda teeb ning Setien ei väida vastupidist.