Diego Maradona käis ajuoperatsioonil

Eile õhtul selgus, et Maradona käis ajuoperatsioonil, sest tal tuvastati ajus tromb ehk veresoonte ummistus. Luque sõnul läks ajaloo ühe parema jalgpalluri lõikusega kõik hästi.

«Ta on ärkvel,» kinnitas tohter CNNile ning lisas, et Maradona jääb haiglasse arstide järelvalve alla. Reutersi teatel oli Buenos Aireses asuva Olivose kliiniku ette kogunenud mitukümmend vutifänni, kes hakkasid pärast rõõmustavat uudist laulma.

Maradonat on viimasel ajal seganud mitu tõsist tervisehäda, mis võivad ehk olla seotud tema tütarde väitega, et nende isa on taas hakanud kuritarvitama nii alkoholi kui ka narkootikume.