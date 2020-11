Tippjuht soovib saada Eesti korvpalliliidu presidendiks

«Tippjuhina soovin meeskonnas kindlasti näha väga tugevaid spetsialiste, kes on oma valdkonnas minust paremad. Olulised on ka isikuomadused. Üks on innovaator, teine konservatiiv, kolmas väga kõva juurutaja. Juhi ülesanne on luua sellele tiimile mõnus hingamine ja kõik võimalused parimaks soorituseks,» kirjeldas mees end Eesti korvpalli 100. sünnipäeva raames antud intervjuus.