Politsei vahistas väidetavalt tüdruksõpra rünnanud Manchester Unitedi legendi

Sündmused hakkasid hargnema, kui Manchesteri politseile laekus teave, et ühes kodus on toimunud korrarikkumine. Greville oli saanud väiksemaid vigastusi, aga arstiabi vaja polnud. «Kahtlustatuna peeti kinni 46-aastane mees,» seisis politsei teadaandes.

Antud vahejuhtum on jõudnud ka Walesi jalgpalliliitu ning hetkel arutatakse edasisi samme. «Alaliit on teadlik väidetavast rünnakust, millesse on segatud ka meie peatreener Ryan Giggs. Vähese informatsiooni tõttu ei soovi me rohkem kommentaare jagada,» tõdes Walesi jalgpalliliit oma kodulehel.