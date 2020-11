23-aastane vabavõitleja on oma karjääri jooksul pidanud 11 matši ning võitnud kõik väga kindlalt. Tema tugevusteks on Muay Thai ja mõistagi maadlus. Eksperdid hindavad, et tema tulevik võib olla veelgi helgem kui sugulasest UFC-tähel Habibil.

Usman käib sarnast rada nagu tema sugulane, sest ka tema treeneriks on kuulus Javier Mendez ja mänedžeriks Ali Abdalaziz. Just viimane usub, et Usmanist võib saada veelgi suurem sportlane. «Hetkel ei tea veel väga paljud, millise mehega tegu on, kuid tal pole lihtsalt vastaseid. Ta on tõeline murdja,» tõdes Abdalaziz. «Kui sinus voolab sama veri nagu Habibil, siis oled tõeline võitleja ja suurepärane maadleja. Võin vabalt öelda, et tegu on parema versiooniga Habibist.»