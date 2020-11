Statistiline kurioosum, võtmelülide vigastused ja mullu võrkpallist eemal olnud üllataja

Balti liiga liidrina kindlustas positsiooni Saaremaa Võrkpalliklubi, kes alistas nädala keskses kohtumises Tartu Bigbanki 3:1. Ent nädalavahetus pakkus nii mõndagi huvitavat ka muudes mängudes.

1) Libero – pealtnäha väike, aga tähtsuselt nii suur! Paar viimast nädalat tuletasid meile meelde, kui oluline on teist värvi särgiga mehe roll meeskonnas. Kui karikavõistluste veerandfinaalis pidi Pärnu mängima Tallinna Selveriga otsustavat mängu kaitseväkke siirdunud Eesti koondislase Silver Maarita, ei suutnudki Avo Keele hoolealused servi kätte saada ja langesid konkurentsist.

Muide, lisaks spordiroodus aega teenivale Maarile on hetkel kaitseväes veel üks Pärnu libero, 19-aastane Eesti noortekoondise põhimees Allar Keskülla, ent tema naudib sõduripõlve 11 kuud ja pole seetõttu tänavu meeskonda isegi registreeritud.

Sarnast vaatepilti võis näha ka möödunud laupäeval, kui TalTech, kelle koosseis on sarnaselt Pärnule mõnest konkurendist oluliselt õhem, pidi Riia Tehnikaülikooli vastu toime tulema hüppeliigesevigastusega kimpus oleva Cris Karlis Lepata.

Janis Sirelpuu proovis nii üht- kui ka teistpidi, aga servi kätte ei saadudki ja 0:3 kaotus oli tõsiasi. Vastuvõtul jäi enim hätta endine tempo- ja nüüdne nurgaründaja Mihkel Tanila, Riia poolel säras aga ukrainlasest sidemängija Vitali Šitkov, kes lõi koguni kuus ässa. TalTechis hoitakse pöidlad pihus, et Lepa vigastus ei kujuneks väga tõsiseks, sest võitluses koha eest play-off’is on saarlane asendamatu lüli, kes hoiab nii vastuvõtul kui ka kaitsemängus meeskonna mängu kontrolli all.

2) TalTechi ja Riia Tehnikaülikooli mäng pakkus ka ühe harvanähtava statistilise kogumi. Nimelt ei suutnud nurgaründajad Tamur Viidalepp ja Mihkel Tanila ega ka diagonaalründaja Valentin Kordas tuua avageimis ühtegi punkti. Kas taolist asja on siinmail kõrgliiga tasemel viimasel kümnendil üldse juhtunud? Teatavasti on just nurgaründajad ja diagonaalründaja need, kes saavad mängudes enim tõsteid ja toovad tänu sellele ka enim punkte.

Olgugi et TalTech kaotas avavaatuse kindlalt, mängiti geimis 38 pallivahetust. TalTechile tõi tolles geimis 6 punkti (+6) temporündaja Jörgen Vanamõisa, ühe punkti lisasid sidemängija Aleksander Eerma ja temporündaja Sten Perillus. Viidalepa, Tanila ja Kordase saldoks kujunes aga 14 rünnakut ja 0 punkti. Lisa ei tulnud triolt ka servil ega blokis.

3) Kes on Kristo Karp? Pühapäevane Tartu Bigbanki ja Saaremaa Võrkpalliklubi vaheline mäng pakkus omajagu üllatusi, alustades plakatiga kohale saabunud Urmas Talist ja lõpetades Tartu poolel vahetusest väljakule tulnud Kristo Karbiga. Kui kõik teised Saaremaa ja Tartu mängijad on siinsetele võrkpallisõpradele hästi teada-tuntud, siis Siim Päidi asemele vahetatud Karbi nime kuuldes võis nii mõnelgi jääda «karp lahti». Pole ka ime, sest näiteks eelmisel hooajal ei mänginud Karp üldse võrkpalli.