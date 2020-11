Tänak on mures: meil ei pruugi järgmisel aastal olla mingit MM-sarja

Autoralli MM-hooaeg on koroonapandeemia tõttu saanud suure löögi ning kui näiteks F1-sari on suutnud uue maailmakorraga hästi kohaneda, siis WRC pole saanud võistlusi loodetud mahus korraldada. Valitsev maailmameister Ott Tänak on üks nendest, kelle hinnangul on tumedad pilved ka järgmise hooaja kohal.