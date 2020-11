WRC-maailmas on palju küsimusi. FIA ralliboss: kui vaja, jätkame vaid kahe tiimiga

Autoralli MM-sarjas hakkavad võimsaimas WRC-klassis kehtima 2022. aastal hübriidtehnoloogia toovad reeglid. Kui mainekas portaal DirtFish on varem raporteerinud, et tehasetiimidel on detsembrini aega pardale hüpata, siis Prantsusmaa ja Saksamaa meedia andmeil on tegelik tähtaeg 13. november ehk järgmine reede.