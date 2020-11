Maailma edetabeli 45. mees langes varaste ohvriks oma kodulinnas Canberras. Kyrgiose sõnul said pätid saagiks rahakoti ja mõned riideesemed. Autod ärandada ei õnnestunud ning tõenäoliselt polnud see ka eesmärk.

«See sõnum on kõigile Canberra kaabakatele,» alustas tennisist sotsiaalmeedias pöördumist. «Tulin oma auto juurde ja nägin, et sinna on sisse murtud. Õnneks polnud midagi ära lõhutud. Olen oma asjade nimel vaeva näinud. Kurat, austage seda.»