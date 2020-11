Koroonaviirus nudib riigi niigi kasinat spordiraha

Tippsportlaste testimise kulude katmine

Nimekirja muudetakse kaks korda aastas sportlike tulemuste põhjal. Testidele saatmise ja testitulemusi tõendavate inglise keelsete sertifikaatide väljastamise süsteem on tänu Spordimeditsiini Sihtasutuse kui Eesti Olümpiakomitee meditsiiniliste tugiteenuste partneri ja SYNLAB labori koostööle juba paigas. Testitavate sportlaste ja testide arv on kuude lõikes erinev ning sõltub võistluste ja laagrite toimumisest. Hinnanguline testide arv aastas on ligikaudu 2500 ning nende kogumaksumus umbes 200 000 eurot aastas.