Järgmisele Austria suusamehele virutati dopingukeeld

Seekordseks patustajaks on Martin Stockinger. 36-aastasele endisele suusamehele, kes osalenud näiteks Torino taliolümpial ning kelle parim koht (5.) MK-sarjast pärines 2007. aasta Rõbinski sprindist, määrati kaheaastane spordis tegutsemise keeld pärast seda, kui leiti, et ta ostis ja vahendas vahemikus 2012-2014 vähemalt kahel puhul keelatud ainete nimekirja kuuluvat EPOt.

Stockingerile määratud keelu algusdaatumiks on tänavuse aasta 29. oktoober ning see aegub 2022. aasta 28. oktoobril. Austerlasel on õigus talle määratud süüdimõistvat otsust nelja nädala jooksul Rahvusvahelisse spordiarbitaaži edasi kaevata.