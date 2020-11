Talvel M-Sportist Toyotasse suundunud Evans on tänavu tegemas suurepärast hooaega. Kui algselt arvati, et Toyotas haarab esisõitja rolli kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, siis tegelikkuses on ta pidanud tunnistama Walesi rallisõitja paremust.

Möödunud nädalal andsid Belgia ralli korraldajad teada, et tänavu esmakordselt MM-kalendrisse kuuluma pidanud võistlus jääb ära. See tähendab, et jäänud on veel vaid 4.-6. detsembrini sõidetab Monza ralli.