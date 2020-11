MMA-täht kirjeldas, kuidas lasi turvamehena varastada 150 000 dollari väärtuses asju

Masvidal on viimastel aastatel tõusnud UFC üheks suuremaks täheks. Tänavu on ta ringi pidanud astuma vaid korra ja seal tunnistas Kamaru Usmani paremust. Samas tuleb tõdeda, et tal oli all vaid nädalane ettevalmistus, sest Masvidal kutsuti asendajaks pärast seda, kui Gilbert Burns andis positiivse koroonaproovi. Möödunud aasta suvel suutis ta enda nimele kirjutada kõige kiirema nokauti rekordi UFC-s, kui alistas Ben Askreni vaid viie sekundiga.