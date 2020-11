Oktoobri esimeses pooles kinnitati Monza ralli ametlikult tänavuse hooaja viimaseks etapiks. Algselt pidi enne seda toimuma ka Belgias sõidetav Ieperi ralli, kuid see jäi riigis halvenenud koroonaviiruse olukorra tõttu ära.

Seetõttu on Monza jäänud ainsaks MM-etapiks, mis tänavu on veel plaanis sõita. Korraldajad on nüüd väljastanud ka võistluse ametliku ajakava, mille järgi sõidetakse Itaalias 16 kiiruskatset.