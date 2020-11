Turnee algab Firenzes, kus 11. novembril kohtutakse sõprusmängus Euroopa tippu kuuluva Itaaliaga. Nö punktide peale mängud on kaks järgmist.

«Kohtumine Itaaliaga tähendab meile üht tõeliselt suurt väljakutset. Lisaks teeme kõik endast sõltuva, et saada kahest Rahvuste liiga mängust maksimaalne tulemus. Tabeliseisust lähtuvalt on meie olukord kindlasti raskeim, kuid läheme endast parimat andma ja loodan, et kohad jäävad viimase vooruni lahtiseks,» ütles Voolaid konverentskõnes Eesti ajakirjanikele.