Eesti teise reketi eesmärk on hooaja lõpus selge: koguda piisavalt punkte, et jaanuaris toimuval Austraalia lahtistele otse põhitabelisse pääseda. Selleks tuleb detsembriks olla 104* parema tennisist seas. Nüüd peaks olema kindel, et Kanepi saab sellega hakkama.