Eesti parim kettagolfar: teenin alaga piisavalt, et hästi ära elada

Intervjuust selgub, et naiste kettagolfis on mäng palju ettearvamatum kui meestel ning selle spordialaga teenib ta piisavalt, et mugavalt ära elada.

Paljud ei tea, et praegu kettagolfimaailmas tuntust koguv Tattar tegeles noorena hoopis suusatamisega. «Kui ma noor olin, oli Eestis suusatamise kuldaeg, kõik suusasarjad oli rahvast täis. Sattusin sinna sama ootamatult nagu discgolfi ja kohe hakkas suhteliselt hästi minema, see andis motivatsiooni, et võiksin ka olla nagu Kristina Šmigun.»

Tal olid suusatamises suured unistused, mis viisid vaatamata treenerite mahitusele ületreenimise ja karjääri ootamatu lõpuni.

«Aga elu läheb loomulikku rada pidi – kui üks uks sulgub, siis teine avaneb. Alustasin discgolfiga, sest see oli tore meelelahutus ja vahva mäng. Alguses ei tulnud üldse välja, aga siis tekkis hasart,» sõnas Tattar.

2014. aastal, esimesel võistlusel saavutas ta Eesti meistrivõistluste esikoha. «Ma oskasin ainult ühte viset ja ei teadnud mängu reegleid, aga ala oli noor ja enamik olid suhteliselt värskelt alustanud.»

Kaks aastat hiljem toimunud Euroopa meistrivõistlusel saavutas Tattar neljanda koha.

Praegu peab ta ennast professionaalseks mängijaks. Ka Tattari elukaaslane Silver Lätt tegeleb sama spordialaga. Kolm aastat tagasi tegi discgolfi esipaar esimesed sammud profikarjääri poole, avades enda jaoks uksed USAs. Seal pesitseb peamine kettagolfi tuumik. Ka Eestis võib seda pidada üheks populaarsemaks spordialaks, ainuüksi discgolfmetrix.com veebilehel on registreerunud 20 tuhat kohalikku harrastajat.

Tattari sõnul on algaja jaoks kõige tähtsam lihtsalt ketast loopida ja mõista, mis nurga alt viskama peaks. «Ketast annab ju manipuleerida. Aeglasema ketta ja selle trajektoori üle on mängijal parem kontroll.»

Tippspordis on tema hinnangul meeste konkurents hästi tihe. Palju on täpselt samasuguste oskuste arsenaliga sportlasi. Naiste mäng on jällegi palju ettearvamatum.

Kuigi Tattaril on triumfide hulgas ka US Openi, discgolfimaailmas peaaegu nagu MMi võit, siis ei taha ta neid tiitleid samasse patta panna. «Kuigi naiste võistlusel kutseid pole, lunastasin lahtiste võiduga kutse ka meeste võistlusele. Meestega on küll vahe suurem, aga mul on hea tunne, et sinna sain – see on paljude discgolfarite eluunistus,» ütles ta.

Tattari sõnul kirjutas ühe USA kettatootja juht sotsiaalmeedias, et tänu koroonaviiruse levikule on discgolfi populaarsus tõusnud ja kettaid ei jõuta piisavalt toota. «Vahet pole, mis brändiga on tegu, valmistuti 15% tõusuks, aga müük kasvas hoopis 100%.»

Ka tema taga on olnud mitmed tuntud kettatootjad, alguses mängis ta Prodigy all ning nüüd sponsoreerib Tattarit Latitude 64.

Eesti discgolfi kommuuni kohta ütleb mängija, et kus on inimesi, on ka konflikte, aga neist proovib ta eemale hoida. Üldiselt on tegemist vahva ja kokkuhoidva kogukonnaga, kus jõutakse alati kompromissile.

«Discgolf on odav ja lõbus spordiala, seetõttu ka nii populaarne. Pisik jääb külge ja paljudel tekib selline hasart, mis kunagi mul tekkis. Harrastajatel pole vahet, mis tulemus on ja palju tippmängijast maha jäädakse. Tullakse seltskonnaga lõbusalt aega veetma ja see on kombinatsioon niivõrd headest asjadest,» märkis Tattar.