Sander Puri päästis Kalju Kuressaares häbistavast kaotusest

Võõrustajad said mängu väga hästi sisse ja juba 11. minutil viis Mattias Männilaan nad ka juhtima. Kuressaare tugev kaitsetöö sai peaaegu tasutud ka kolme punktiga, kuid kuuendal üleminutil suutsid Kalju mehed viigistada.

Igor Subbotini kiirustatud nurgalöögi suunas peaga Kuressaare väravavõrku Eesti koondislane Sander Puri, kellele see oli tänavu kolmandaks tabamuseks. 1:1 tulemusega see mäng ka täna lõppes ning mõlemad said kirja kehva maiguga viigipunkti.