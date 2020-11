Tugeva teise poolaja teinud Tartu Ülikool alistas Pärnu Sadama

Teise veerandi peakangelaseks oli Pärnu Sadama mängujuht Edon Maxhuni, kelle söödud ja korvid vedasid suvepealinlased tasapisi suuremasse eduseisu ja viie-kuu punkti peal püsis see kuni poolajavileni. Esimese poolaja lõpuks näitas tabloo Pärnu kasuks seisu 47:40.

Punkt-punkti heitlus käis kuni neljanda veerandi keskpaigani. Hendrik Eelmäe kiirrünnaku korv alustas võõrustajate 11:2 spurti, millega tehti poolteist minutit enne lõpuvilet seisuks 82:73. Kuigi lõpuminutil said pärnakad paar korvi, siis mängu võitja osas see mõju ei avaldanud ja tartlased kirjutasid liigatabelisse kolmanda võidu numbritega 88:80.

Tartu Ülikool Maks & Moorits parim oli 19 punkti ja viie lauapalliga meeskonna kapten Robin Kivi. Will Rayman lisas 16 punkti ja kaheksa lauapalli. Channel Banksi arvele kogunes 15 ja Hendrik Eelmäele 14 punkti. Tartlased võitsid lauavõitluse 40:25.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks teise poolaja kaitsemäng. «Täna tõi võidu teise poolaja parem kaitsemäng. Rääkisime poolajal, et paneme neile rohkem keha vastu ja oleme agressiivsemad. Suutsimegi nende liidrit Maxhunit teisel poolajal paremini ohjes hoida ja saime lauavõitluse enda kontrolli alla. Kogu meeskonna poolt oli täna kõva pingutus ja saime tabelisse väärt võidu. Iga mäng peab võitluseks valmis olema. Täna õnnestus see meil hästi, aga järgmine mäng on uus päev ja kõik hakkab nullist jälle pihta,» sõnas Kandimaa.