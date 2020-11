Neymarile näidati populaarses keskkonnas ust

Twitchi puhul on tegu on otseülekannete platvormiga, kus enamasti striimitakse otseülekandeid videomängude mängimisest. Keskkonnaga on liitunud ka mitmeid tippsportlasi. Näiteks teevad sinna ülekandeid 20-aastane rallitalent Kalle Rovanperä ja 23-aastane Ferrari vormel 1 piloot Charles Leclerc.