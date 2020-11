Clarke tunnistas, et tal on südamest kahju oma sõnakasutuse pärast, kui ta kasutas parlamendi ees sõnapaari «värvilised jalgpallurid». «Minu vastuvõetamatud sõnad tegi jalgpallile karuteene. See andis mulle mõista, et pean edasi liikuma,» ütles Clarke avalduses ning andis selgitas, et mõtles juhi kohalt lahkumisele juba varasemalt.

Lisaks «värvilistele jalgpalluritele» vihjas Clarke, et jalgpallurid, kes on geid on teinud elus valiku ning et üks treener on talle öelnud, et naismängijatele ei meeldi, kui nad palliga liiga tugevasti pihta saavad.