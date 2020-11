Hundi klubikaaslased nakatusid koroonasse, ka eestlane kanti koroonanimekirja

Bengalsi ridades on eelmise nädala seisuga positiivse koroonatesti andnud kaks mängijat - Fred Johnson ja Trae Waynes. Lisaks on Covid-19 nimekirja kantud ka Margus Hunt, kuid seni on teadmata tema koroonatesti tulemus. Praegustel andmetel võib järeldada, et eestlane on ilmselt olnud mõne viirusekandja lähikontaktne.