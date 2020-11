EOK programmi PÖFFil saab nautida ka kodunt lahkumata

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul avaneb spordifilme vaadates meile spordialade taustsüsteem, kuhu tavaliselt pilk ei ulatu. «Tänavu on EOK spordifilmide programmis mõtlemapanevad filmid, kus vaatajate ette tuuakse saavutuste taga olev pingutus, eneseületus ja ohverdused, aga ka pahupool. On suur rõõm rikastada PÖFF-iga koostöös Eesti spordikultuuri,» ütles Sõõrumaa.

Pimedate Ööde Filmifestivali tegevjuht Mikk Granström rääkis: «EOK spordifilmide programm toob kuus selle aasta kõige paremat spordifilmi taaskord publiku ette, lisaks tavapärasetele kinoseanssidele on võimalik filme vaadata ka PÖFF-i veebikinos: kino.poff.ee. Seekordsest programmist leiab filme nii vormel 1, jalgpalli, fitnessi kui muude spordialade kohta.»

Filme veebi teel vaadates tasub meeles pidada, et veebiseanss avaneb vaatamiseks kolm tundi pärast filmi esmast linastust PÖFF-i kinoseansil. Juba ostetud pileti kehtivusaeg on 48 tundi ning juba alustatud vaatamise aeg on 30 tundi. Kinos on festivali üritustel ja -alal maskide kandmine rangelt soovituslik. Seansile võib tulla oma maskiga. Kui maski ei ole, saab selle festivalialale sisenedes tasuta PÖFFi vabatahtlikelt.

PÖFF-i spordifilmide programmis linastuvad järgmised filmid:

Higi («Sweat», Poola, Rootsi 2020, režissöör Magnus Von Horn)

Filmi peategelane Sylvia on kuulus fitnessitreener, kelle sotsiaalmeedia jälgijaskond ulatub kosmilistesse suurustesse, ent kogu selle ilu ja sära taga on ka teine külg: üksildus. Elu sotsiaalmeedias ei ole alati selline nagu paistab, sest ilusate piltide taga on üksik inimene, kes igatseb kontakti päris inimestega. Säärane ilu on küll tore, aga ei täida hinges olevat tühimikku. Ülimalt aktuaalne film keha ja sotsiaalmeedia kultusest, mida igal sammul reklaamitakse.

Kangelased («Heroes», Ühendkuningriik 2020, režissöör Manish Pandey)

Emotsionaalses dokumentaalfilmis astuvad üles kahekordne F1 maailmameister Mika Häkkinen, endine Ferrari äss Felipe Massa, üheksakordne Le Mansi võitja Tom Kristensen ja Michele Mouton, kes on ainsa naisena võitnud ralli maailmameistrivõistluste etappe. Kõik neli legendi jagavad oma emotsionaalseid ja intiimseid mälestusi Michael Schumacherist, kelle kõrval neil oli võimalus mingil eluetapil olla. Näeme, kuidas vihastest konkurentidest on saanud omamoodi sõbrad, kes austavad ja austasid oma konkurente ning suhtusid ka rajal teineteisesse väärikalt. Film tõelisele vormelifännile, kes saab koos filmitegijate ja endiste ässadega meenutada kuldseid vormeliaegu.

Liblikas Nadia («Nadia, Butterfly», Kanada 2020, režissöör Pascal Blante)

Nadia on kogu elu olnud ujuja ja jõudnud kõige kõrgemale astmele. Ta on end täielikult defineerinud läbi spordi ja ujumise, kuid ühel hetkel peab ka tema profisportlase karjäär läbi saama. Kuidas elada pärast tippsporti ja leida elus uus suund, mis motiveeriks ja paneks tegutsema? Nadia murrab nende küsimuste üle pead ning tundub, et see pole sugugi lihtne ülesanne. Filmi peaosas on Kanada liblikujuja Katerine Savard.