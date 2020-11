Eesti koondise vastase positiivne koroonaproov võib tippliigale käru keerata

Pärast pühapäevast Euroopa meistrivõistluste valikmängu Eestiga avastati Saksamaa käsipallikoondise väravavahil Johannes Bitteril koroonaviirus. Testi tulemusest on häiritud mängija ise, kuid on võimalik, et sellega võivad kaasneda karmid tagajärjed kogu Saksamaa käsipalli meistriliigale.