NBA kalender sai paika, mängijate pääsemine olümpiale muutus tõenäolisemaks

Algaval hooajal mängib iga meeskond põhiturniiril 72 kohtumist, kasinusmeetmena otsustati, et järgmise kolme hooaja vältel langetakse mängijate tulemustasusid 20 protsenti.

Algselt soovisid mängijad, et hooaeg algaks jaanuaris, sest koroonaviirusest räsitud 2020. aasta hooaeg lõppes alles oktoobris. Lõpuks jäi peale siiski juhtkonna tahtmine ning hooaeg algab varem.

Sarja jaoks on kindlasti oluline, et jõulupühadel jätkub NBA täie hooga ja nii on neil võimalik televisiooni kaudu hõlmata võimalikult suurt auditooriumit.