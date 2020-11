Maadlejatel kustus veidral põhjusel võimalus heidelda MM-medalitele

«Eesmärk on näha meie sportlasi taas matil maadlemas. See on tähtis meie organisatsioonile ja oleme valmis oma sportlastele selleks võimalusi looma,» kommenteeris olukorda UWW president Nenad Lalovic. «Loomulikult mõistame, et meil on palju piiranguid millest üle saada, aga me teeme omavahel koostööd, et tagada ohutu ja sobilik maailmakarika võistluste formaat. Sellest saavad osa meie esimaadlejad, samas tagades esmaklassiline võistlus.»