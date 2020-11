«Lionel Messil on kõige kohta oma arvamus. Ta on Barcelonas üheaegselt nii keiser kui ka kuningas ja ta ei olnud vaimustuses sellest, et Antoine nendega liitus. Olen mitmeid kordi kuulnud, kuidas Antoine selgitab, et tal pole Messiga probleeme, kuid mitte kunagi vastupidist. Seal valitseb täielik terrorirežiim. Inimesed on kas Messi poolt või tema vastu,» jätkas Olhats.