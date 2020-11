Vormeliekspert: Vips võib juba reedesel vabatreeningul rajale pääseda

Kuigi Vipsi seljataga seisavad ka Eesti toetajad, siis vormel 1 mastaape arvestades on seni kulunud summade näol tegemist peenrahaga. Klaari sõnul ei toeta Eesti talenti mõni multimiljonär ja just see tõstab Red Bulli otsuse kaalukust. «Minu meelest on otsus seda hinnatavam, et kuna Vips pööraseid summasid kaasa ei too, siis järelikult Red Bull reaalselt panustab temasse.»