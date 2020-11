WNBA täht vedas Bosnia ja Hertsegoviinaga Eesti vastu võidule

Vastaseid vedas korvialust kontrollinud 198 cm pikk Bosnia ja Hertsegoviina kodustatud bahamalanna Jonquel Jones, kelle arvele kanti 20 punkti,11 lauapalli ja viis korvisöötu ning veelgi võimsama kaksikduubli kirja saanud Marica Gajic, kes panustas võitu 21 punkti ja 19 lauapalli. Seejuures on Jonesi koduklubiks Euroliiga viimaste aastate valitseja Ekaterinburgi UMMC ning WNBA klubi Connecticut Sun. Möödunud aastal osales ta teist korda WNBA tähtede mängul.

Järgmise kohtumise peab Eesti naiskond juba laupäeval, mil Sarajevos minnakse vastamisi Šveitsiga. Antud kohtumist on samuti võimalik jälgida Postimehes otsepildi vahendusel.

Bosnia ja Hertsegoviina käekäik on olnud tunduvalt edukam. Esmalt võideti kodus kindlalt Šveitsi 80:61 ja seejärel saadi ka magus triumf Venemaal võõrustajate üle (70:69).

Esmaspäeval Sarajevos antud proov osutus taas positiivseks, kuid see loeti «mitte lõplikuks». Järgnevate päevade kordustestid näitasid taas positiivset tulemust. Samas tuvastati Lassi organismis COVID-19 antikehade olemasolu. Sarajevos tehtud proovide tulemusi analüüsisid ka Põhja-Tallinna Regionaalhaigla spetsialistid, kelle hinnangul korvpallur enam nakkusohtlik ei ole. Sellele vaatamata tuleb naiskonna ühel liidermängijal tänasest mängust eemale jääda.

«Kadri-Anni eemale jäämine on kindlasti valus löök, kuid praeguses olukorras tuleb olla ootamatusteks valmis. Teeme omad muudatused ja liigume edasi. Naiskond on oludega hästi kohanenud ja rivis olevad naised on valmis lahingusse astuma,» kommenteeris olukorda koondise peatreener Allan Siimann.