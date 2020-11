Vips: simulaatoris olin Türgis isegi Verstappenist kiirem

«Olen praegu reservsõitja. Kui midagi juhtub praeguste sõitjatega, siis saan nende koha. Mulle on eraldi istmed ja vajalikud asjad tehtud. Kui on vaja, siis ma olen valmis, aga see on ainult sellel juhul, kui praegusel sõitjal midagi juhtub,» tunnistas Vips intervjuus. «Muidu olen lihtsalt siin ja saan vaadata, kuidas siinne elu toimib. Osalen kõikidel koosolekutel.»