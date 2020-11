MM-tiitel pole Hamiltoni jaoks tänavu kõige olulisem teema

Ajaloo üheks parimaks sõitjaks peetav Hamilton on enne Türgi etappi jõudnud seitsmendale MM-tiitlile väga lähedale. Britt kindlustab selle juhul, kui tema meeskonnakaaslane Valtteri Bottas ei suuda Hamiltonist seitset punkti enam teenida. Siiski pole tänavusel hooajal järjekordne triumf kaugeltki niivõrd oluline, kui see, et mees püüab üha enam inimõiguste eest võidelda.