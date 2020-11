Ott Tänak: viiruse tõttu on olukord äärmuslik, kuid elu ei tohi täiesti seisma jääda

«Idee on aidata rallikorraldajaid Eestis, et leida erinevaid lahendusi. Teame, et praegu on maailmas keeruline olukord. Seega peame leidma võimalusi korraldada väiksema eelarvega kompaktseid rallisid. Võistluste organiseerimine peab olema lihtsam ja vähem kulukam. Kehala ralli taga seisab Viru ralli korraldusmeeskond, mis oli minu jaoks esimene võistlus pärast eriolukorda,» rääkis Tänak DirtFishile.