«Kahjuks pole mul võimalik tänavusel hooajal võistelda, mis on kahtlemata igav. See on ju ometi see, mille nimel ma iga päev raban ning see, mida ma armastan. Sellest tulenevalt olen ma aga kindel, et teen kõik endast oleneva, et veelgi tugevamana rajale naasta,» kulges ametlik pöördumine.