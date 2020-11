Kaua võidukursil purjetanud korvpallikoondis andis edu valusalt käest

Nelja kaotusega Eesti naiskond on C-alagrupis neljandal positsioonil, valiksarja viimased kaks mängu peetakse tuleva aasta veebruaris. Eestil on pidada veel kordusmängud Venemaa ja Bosniaga.

Kolmapäeval Euroopa tippu kuuluvale Bosnia naiskonnale 54:92 alla jäänud Eesti koondisest on puudu mitmed põhitegijad ja seda just korvialuses tsoonis. Peatreener Allan Siimann sõnas pärast kaotust Bosniale, et kuigi tasemevahe oli selge, mängis olulist rolli ka pikkade puudumine.

«Meil on vähe mängijaid, kes sellisel tasemel kaitse vastu nagu Bosnia näitas igapäevaselt mängiks või treeniks. Seetõttu tulid meil rünnakul lihtsad eksimused, mis omakorda andsid vastastele lihtsaid korve. Meiesuguse väikeriigi jaoks on iga mängija oluline ning kahjuks selles tsüklis erinevate põhjuste tõttu valikust välja jäänu neljast mängijast kolm on korvialused mängijad. Lisaks Kadri-Anni eemalejäämine. See kõik annab tunda,» vahendab korvpalliliit Siimanni sõnu.