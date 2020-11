Lahkus Eesti mägironimise eestvedaja, Lumeleopard Tõivo Sarmet

Tõivo Sarmet on tõusnud viie maailmajao kõrgemaile tipule, kahele kaheksatuhendemeetrisele mäetipule ja endise Nõukogude Liidu neljale seitsmetuhandemeetrisele mäetipule. Ta on üks 10 eestlasest, kellele on omistatud alpinistide hulgas kõrgelt hinnatud Lumeleopardi aunimetus.