Ajalugu teinud San Marino kaitsja: pühendan selle tulemuse kogu meie riigile

«See oli minu tõeline unistus. Kogu mu perekond on õnnelik ja soovin tänusõnad edastada kogu meeskonnale ja abilistele. Selle tulemuse pühendan kogu meie riigile. Oleme küll väiksed, kuid see-eest suure südamega. Nautige seda!» sõnas Rossi pärast kohtumist kohalikule meediale.

See on tõeliselt suur tulemus San Marioni jaoks, kes paikneb FIFA edetabelis viimasel, 210. kohal. Nende ainsast võidust on tänaseks möödas juba 16 aastat, mil sõpruskohtumises suudeti 1:0 tulemusega alistada Liechtensteini.