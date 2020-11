Video ⟩ Golfar kohtus väljakul hiiglasliku alligaatoriga

Florida osariigis asuvas Valencia golfikeskuses oli kohalik mees Jeff Jones rahulikult mängimas, kui ühtäkki märkas eemal väga suurt looma. Ta istus oma golfiautosse ja kaugelt möödudes nägi, et tegemist on hiiglasliku alligaatoriga.

Kellelegi nad liiga pole seni teinud, kuid sotsiaalmeedias vaadati seda küll väga ehmunud pilkudega. «See on ju tõeline dinosaurus,» ütles üks kommenteerija. «Isver, see on ju niivõrd suur. Teda nähes oleksin kindlasti minestanud või lihtsalt minema jooksnud,» jätkas teine.