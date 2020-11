Endine tippmängija kritiseeris karmilt Eesti koondise peatreenerit: tema otsused tekitavad väga palju küsimusi

«Väga palju küsimus tekib,» alustas Zelinski. «Just vahetuste osas. Mängu ajal omavahel arutasime, et igasuguste otsuste pärast tekib nii palju küsimusi. Mitte see, mis väljakul toimub, vaid näiteks vahetused, algkoosseis.»

Zelinski jätkas: «Väljakule tulid kõik värsked vennad ja me ei suuda pressingut peale panna... Makedoonia sai pärast vahetusi ju selgelt initsiatiivi. Tekivad küsimused: kas need vahetused olid põhjendatud? Mida sooviti saavutada? Vaevalt, et taheti saavutada seda, et Makedoonia hakkab meid ründama.