Kangur ja Sokk tegid hooaja parima partii, kuid TalTech kaotas jälle

TalTechi on hooaja alguses seganud mitmed vigastused, kuid viimastes mängudes pole koosseisuga suuri probleeme olnud. Põhitegijatest on endiselt väljas keskmängija Rait Tammet, kelle roll poleks ilmselt siiski eriti suur.

Nädala alguses saabus teade, et koroonaviiruse tõttu Eesti ja Läti klubid põhiturniiril ei kohtu. See tähendab, et kõik Maarjamaa satsid madistavad omavahel kuus ringi.