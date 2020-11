Aasta tagasi esmakordselt EM-finaalturniiri pileti hankinud soomlased tõestavad, et edu polnud juhuslik. Võidetud on neli viimast matši, sealjuures saadi nädala keskel peetud kontrollmängus 2:0 jagu valitsevast maailmameistrist Prantsusmaast.