Kahjuks polnud kraana veel rajalt lahkunud, kui teine kvalifikatsioonivoor juba algas, kuigi selle lähistel lehvitasid rajajulgestajad topelt kollaseid lippe. F1 võistluste direktor Michael Masi selgitas tekkinud olukorda pärast võistlust, et talle laekus teave, et kraana jõuab selle ajaga rajalt lahkuda, kui vormelid kaheksandasse kurvi jõuavad. Nõnda ei juhtunud ja ta lubab, et järgmisel korral veendutakse täielikult, kas kõrvalised masinad on lahkunud või mitte.