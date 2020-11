Raio Piiroja Eesti koondisest: peame end võrdlema Andorra ja Luksemburgiga

Piiroja hinnangul võime ju rääkida peatreener Karel Voolaidi väljavahetamisest, ent selline lüke ei garanteeri august väljatulemist. «Seal eesotsas ei oleks kellelgi praegu kerge. Kui Karel saaks poistega hommikust õhtuni 365 päeva aastas tegutseda, siis võiks treenerile öelda, et mis toimub. Praegu on materjal täpselt selline, nagu ta on. Meie tase ongi lihtsalt selline,» lausus ta.

Endise kaitsemängijana näeb Piiroja rohkelt puudujääke meie tagaliinis. Eriti häirib teda, et kaitsjad ei saa tsenderduste likvideerimisega hakkama. «Iga pall, kas standardist või mängulisest olukorrast, on ohtlik. See on treeneri, aga ka mängija vastutus. Iga tsenderdus lõppeb pealelöögiga, mille järel kaks-kolm meest laiutavad käsi. Leppige omavahel kokku, kas mängite mees-meest või mängite liini ja keegi ründab palli.»