«Eks [see aasta] ongi olnud nagu Ameerika mäed, aga tahaks küll praegu öelda, et lõpp hea, kõik hea. Lõpp ei ole veel käes ja võib-olla veel paremaks läheb, aga seni ütleks, et head asjad on ju juhtunud,» viitas Kaal Vikerraadio saates «Spordipühapäev» edukalt läbi viidud Rally Estonia MM-etapile.