Monza ringrajal on aastaid peetud sõuvõistlust. Siin pildil istub ralliauto roolis legendaarne Moto GP äss Valentino Rossi.

Loodetavasti on koroonapandeemia armuline ning autoralli MM-hooaeg lõpeb 3.-6. detsembrini Itaalias Monzas. Et sealsed katsed oleksid MM-etapi väärilised, on korraldajad appi palunud ühe kohaliku legendi.