Meedia: Valgevene meeleavaldaja surmaga on seotud kaks sporditegelast

Alustuseks: miks on Bondarenko surm oluline? Postimees kirjutas eile: «Lühike meenutus neile, kes pole igapäevaselt Valgevene uudiseid jälginud. Bondarenko oli nn. Muutuste väljaku hoovi üks elanikest. See on hoov kuulsate DJde seinamaalingu ja laste mänguväljakuga, kus toimuvad pea igal õhul rahvakogunemised ning režiimivastased koosolekud.