Rallisõitja Elfyn Evans on väga lähedal karjääri esimesele maailmameistritiitlile. 3.-6. detsembrini kihutatakse hooaja viimane etapp Monzas, kuid waleslane märkis, et Hyundai meestel on enne Itaalias sõidetavat võistlust väike eelis.