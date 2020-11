11 aastat tagasi NBA draft´is kolmandana üles korjatud pallur on maailma üks paremaid ründemängijaid. Viimasel kolmel hooajal on Harden visanud põhiturniiril enim punkte ning tunamullu valiti ta liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Vahva, kuid võistkonda pole nende hooaegade jooksul suurem edu saatnud. Põhiturniiril on küll korduvalt hästi esinetud, ent konverentsi finaalist enamat pole ette näidata. Arvestades, et passis vaatab vastu juba üle 30 eluaasta, pole Hardenil meistrisõrmuse võitmiseks enam lõputult aega jäänud.