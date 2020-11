Tartu korvpallimeeskond sai piiri tagant oluliselt kogemust juurde

Ühtlasi peaksid taaralinlased loobuma Channel Banksi teenetest. Tartu peatreener Toomas Kandimaa selgitas pressiteates, et leegionäride vahetuse põhjuseks on vajadus puhtakujulise mängujuhi järele. Mõlemad ei jää võistkonda, sest noortelt ei soovita minuteid röövida.

Mängujuht on õrnalt saanud nuusutada ka koondise lõhna. Kirjas on üks ametlik kontrollmäng ning EM-valiksarja kohtumine, kus minuteid jagus siiski napilt.

Kandimaa sõnul loodetakse Bartonilt kogemustega mängujuhtimist. «Ennekõike otsisime puhast mängujuhti. Tema kasuks rääkis see, et eelluure järgi mängiski ta peamiselt sel positsioonil. Silma jäi, et ta suudab ka teisi paremaks teha. Loodame, et tema kogemused erinevatest Euroopa liigadest tulevad meie meeskonnale kasuks ja ta sulandub kiiresti.»