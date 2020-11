Ralliässa lunastusretk: ma polnud kaks aastat autos naeratanud, see pidi muutuma

«Selle võistluse võitmine oli minu jaoks justkui lunastus,» arutles Mikkelsen wrc.com-ile antud intervjuus. «Ungarisse minnes arvasin, et mul pole kiirust. Olin üsna kindel, et head nahka ei tule. Polnud väga lihtne minna EM-sarjas, kus ma polnud erinevalt konkurentidest kordagi võistelnud.»

31-aastane piloot on julgelt välja öelnud, et ta soovib jõuda tagasi MM-sarja. «Tean, et WRCsse naasmine pole sugugi lihtne. Töötan esialgu selle kallal, et WRC2s jalg ukse vahele saada. See oleks alustuseks hea,» märkis Mikkelsen.