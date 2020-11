Jaanus Kriiski kolumn: avalik kiri Eesti jalgpalluri lapsevanemale

Eesti jalgpall on põhjas või hakkab isegi põhjast läbi vajuma, juhul kui kaotab ka play-off mängud Rahvuste liiga D-divisjoni ehk mudaliigasse kukkumisel. Kohe tekib ju küsimus, kes on süüdi? Keegi peab ju alati olema! Aga ärme rutta veel giljotiini vinnastama ega kellegi pead ennatlikult maha raiuma, sest nagu alati, on nähtaval tagajärg, mitte põhjus.